السيد الصدر يعلن تحويل "جيش الإمام" إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي (عج)

وقال في بيان، إن " أعلن استقلاله وانتهاء حقبة التواجد الأمريكي والتحالف الدولي بصورة نهائية"، مقدماً الشكر لما وصفه بجهود المقاومين السابقين من والأنصار.وأعلن حل لواء "اليوم الموعود" فوراً، وتحويل "جيش الإمام" إلى مؤسسة أنصار الإمام المهدي، فيما طالب بتعويضات عن الأضرار التي قال إنها حدثت بسبب احتلال الأراضي العراقية، داعياً إلى تقديم شكاوى قانونية بهذا الشأن.وحذر الولايات المتحدة ودول الجوار من التدخل في ، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات والتعامل بالمثل، ولا سيما في الشأنين السياسي والعقائدي، وزج العراق في صراعات إقليمية. كما دعا إلى التعامل دبلوماسياً بالمثل، وعدم التعالي على العراق وحكومته وشعبه.وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، دعا السيد الصدر إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر برنامج علني ومدروس، تكون له نتائج واقعية وملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.كما دعا القيادات السياسية إلى ترك العمل السياسي وفتح المجال أمام وجوه جديدة، بهدف إنهاء الفساد والعمل على الإصلاح، إلى جانب تقوية القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتفعيلها، ولا سيما قوات حرس الحدود.وتأتي تصريحات الصدر بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في 30 أيلول 2026.