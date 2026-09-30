الأعرجي: اليوم نصل لمحطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقات الثنائية

وقال في بيان ورد لـ ، "استكمالاً لمسار المفاوضات والتفاهمات التي بدأت منذ 22 تموز 2021، والتي كان لنا شرف الإسهام فيها خلال مسؤوليتنا السابقة في ، نصل اليوم إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة ووجود قواته، والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله، بما يرسخ السيادة ويخدم المصالح الوطنية وتطلعات الشعب العراقي".وأضاف: "لقد تحقق النصر على عصابات الإرهابية بتضحيات العراقيين وبسالة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وبإسناد من التحالف الدولي والدول الشقيقة والصديقة، وهو دور نقدره ونثمنه".وتابع: "إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخاً، مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات شعبنا نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار".