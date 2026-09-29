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توجيه حكومي يخص اصدار جوازات السفر العراقية في واشنطن
سياسة
2026-09-29 | 05:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
736 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اصدر وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الثلاثاء، توجيها يخص اصدار جوازات السفر العراقية في
واشنطن
.
وقالت
وزارة الخارجية
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "وزير الخارجية
فؤاد حسين
اجرى، اليوم الاثنين، زيارة إلى
سفارة جمهورية العراق
في العاصمة الأمريكية
واشنطن
، شملت مبنى السفارة والقسم القنصلي، التقى خلالها كادر السفارة، واطّلع على سير العمل والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات العراقية-الأمريكية، ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وأكد الوزير "أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الدبلوماسي، بما ينسجم مع توجهات
الحكومة العراقية
وأولويات وزارة الخارجية في تنفيذ سياسة خارجية منفتحة، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات".
واستعرض الوزير التحديات الاقتصادية التي يواجهها
العراق
والمنطقة عموماً، في ظل تداعيات الحرب وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والتجارية، ولا سيما في ضوء إغلاق
مضيق هرمز
وتأثيراته في حركة التجارة وإمدادات الطاقة.
وفي الجانب القنصلي، اطّلع الوزير "على إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين"، مؤكداً "أهمية مواصلة تطوير الأداء القنصلي، وتحديث آليات العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تعزيز التواصل معهم ومتابعة شؤونهم".
ووجّه الوزير "بضرورة تنظيم ترويج معاملات إصدار وتجديد جوازات السفر بصورة دورية في واشنطن، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القنصلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين
المقيمين
في ولايات
شرق الولايات المتحدة
، وتقليل الأعباء المترتبة على مراجعتهم للمؤسسات القنصلية".
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