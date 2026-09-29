المالكي يرشح ياسر صخيل لمنصب وزارة الداخلية

وقال في تصريح تابعته ، إن "هناك توجهاً داخل الإطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية لاختيار شخصية مدنية لتولي ".وأوضح الشيباني أن "ترشيح صخيل يأتي ضمن توجه القوى السياسية لدفع رؤساء كتلها وقياداتها إلى المناصب التنفيذية"، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك هو تحمل المسؤولية المباشرة عن الخيارات التي تتخذها القوى والأحزاب السياسية".وأكد الشيباني أن "ياسر صخيل يمتلك خبرة في المجال الأمني، وأشرف على تجهيز السلاح والقطعات خلال الحرب ضد الارهاب واستمر في ذلك لسنوات"، لافتا إلى أن "صخيل عمل مسؤولاً خاصاً لرئيس الوزراء لمدة سبع سنوات".