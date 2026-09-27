وقال المكتب في بيان إن تصريحات تناولت جملة من الملفات المهمة، في مقدمتها تداعيات انسحاب القوات الأمريكية وقوات من ، والمخاطر المترتبة على ترك إقليم كوردستان دون غطاء دفاعي.وأوضح أن بارزاني أكد أن انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي يأتي في توقيت شديد الحساسية، مشيرًا إلى تعرض لأكثر من ألف هجوم صاروخي واعتداء بالطائرات المسيّرة.وأضاف بارزاني، بحسب البيان، أن ترك إقليم مكشوفًا دون توفير منظومات دفاعية لحمايته "أمر يبعث على القلق"، فيما اعتبر أن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في العراق يشكل تهديدًا لأسس النظام الاتحادي.وفي ما يتعلق بالعلاقات مع والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد بارزاني اعتزاز الإقليم بصداقته وتحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة، مع الحرص في الوقت ذاته على بناء علاقات متوازنة وحسن جوار مع جميع دول المنطقة، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأشار إلى استمرار الحوارات والاتصالات مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجددًا التأكيد على أن إقليم كردستان "ليس طرفًا في أي حرب أو صراع"، وينأى بنفسه عن أن يكون منطلقًا لتهديد أمن أي طرف.وبشأن وجود قوى المعارضة الإيرانية في العراق وإقليم كردستان، أوضح بارزاني أن وجودها ليس وليد اللحظة، وإنما يمتد لسنوات طويلة وتعود جذوره إلى حقبة النظام السابق.وفي الشأن الداخلي العراقي، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن دعمه لجهود في مكافحة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وتسوية الملفات العالقة بين وبغداد، استنادًا إلى الأطر الدستورية.وأكد استعداد حكومة الإقليم لتسخير إمكاناتها لدعم في تعظيم الإيرادات العامة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.وفي ما يتعلق بالوضع السياسي داخل الإقليم، أشار بارزاني إلى أن الجهود والمباحثات مستمرة نحو إعادة تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.وأشار إلى أن نشر هذه التصريحات يأتي "حرصًا على الشفافية ودرءًا لأي التباس" بشأن ما أدلى به رئيس حكومة إقليم كردستان خلال مقابلته مع الصحيفة البريطانية.