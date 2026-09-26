العامري يدعو الحكومة للتراجع عن حظر الطيران الإيراني: استجيبوا لإرادة الشعب

وقال في كلمة خلال الفعالية المركزية لإحياء ذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله الأسبق والسابق، والسيد ،: "نستنكر الحصار الأميركي على الجمهورية الإسلامية والقرار الظالم ضد الطيران الإيراني"، داعيا إلى "الاستجابة لإرادة الشعب العراقي والتراجع عن هذا القرار الجائر".وأضاف: "نهيب بالحكومة العراقية عدم الاستجابة للقرار الظالم، فهو أول اختبار لتحقيق السيادة".وتابع، ان "مسيرة ومعاركه البطولية المستمرة تثبت ان دماء الشهداء تصنع النصر وترسخ أسباب الصمود".ورأى، أن "اغتيال القادة في ولبنان والعراق واليمن لن يغير موازين المعادلة في مواجهة العدو الصهيوني"، معتبراً أن "دماء الشهداء جعلت الكيان الصهيوني يعاني من العزلة الدولية".