بشأن الطيران الإيراني.. كتلة الإعمار والتنمية تدعو لحوار عراقي أمريكي

وحذرت الكتلة، في بيان، من الانعكاسات المحتملة لهذه القيود على المصالح الاقتصادية العراقية، ولا سيما القطاعات المرتبطة بالسفر والزيارات الدينية، لما قد تسببه من عرقلة لحركة الزائرين بين وإيران وزيادة الأعباء على المسافرين.وأكدت، ضرورة معالجة الخلافات الأمريكية الإيرانية بالوسائل الدبلوماسية، وتجنيب المدنيين تداعياتها، وعدم مضاعفة الأعباء على الشعب الإيراني الذي يواجه آثار العقوبات الاقتصادية منذ سنوات.ودعت الكتلة إلى إجراء حوار واضح ومباشر مع الجانب الأمريكي، عبر القنوات الدبلوماسية والفنية المختصة، لبحث إمكانية الحصول على استثناءات أو تراخيص محددة تحمي مصالح العراق، وتخفف آثار هذه الإجراءات على حركة السفر والزيارات الدينية، مع تجنيب المؤسسات العراقية مخاطر التعرض للعقوبات.