وزير الخارجية: العراق حريص على تعزيز الشراكة العربية – الأفريقية

وقال حسين خلال كلمة له في الاجتماع الوزاري العاشر للجنة تنسيق الشراكة العربية – الأفريقية، الذي عقد في على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن " ، بوصفه رئيساً للقمة العربية، يؤكد أهمية متابعة مخرجات القمة العربية–الأفريقية الرابعة التي عقدت في عام 2016".وأشار إلى "أهمية تعزيز التنسيق السياسي بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحلول السياسية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مجدداً موقف العراق الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام القانون الدولي وقرارات الدولية".وفي الجانب الاقتصادي، دعا وزير الخارجية إلى توسيع التعاون في مجالات التجارة والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن تطوير آليات مستدامة لتمويل برامج الشراكة.كما شدد على "أهمية التعاون في ملف الهجرة وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم المبادرات الثقافية المشتركة، مؤكداً التزام العراق بمواصلة العمل مع والأفريقية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المشتركة".