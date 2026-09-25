السومرية تنشر النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء في الجمعية العامة للامم المتحدة

ادناه نص الكلمة كاملة:بسم اللهِ الرحيم السيد رئيس الجمعية العامة للأُمم المتحدة المُحترم سيادة الأمين العام للأُمم المُـــتــــــحــدة المحترم أصحاب الجلالة والسيادة والمعالي والسعادة السيداتُ والسادة المُحترمون السلام عليكم ورحمة اللهِ وبركاته.. بكُل مشاعر الفخر والاعتزاز أقفُ أمام هذا المحفل الدولي مُمثلاً جمهوريةَ بلد الحضارات الأولى ومهد الكتابة والقانون، ومن الدول المؤسسة لمُنظمة لأُجددَ التزامَ بلادِي بميثاقِها ومبادئِها، وأعرُضَ رؤيةَالعراق لمستقبلهِ، ومنطقتهِ، والعالم في هذه المرحلةِالدقيقة.بةِ القانون وتقويةِ مؤسساتِ الدولة ورُسوخ ثقةِ المواطنين بِها.إن هذه هي أولوياتُنا الحاكمة . ونحن ماضولقد تعاملَ العراق ربما أكثرُ من غيرهِ مع الحروبِ وأضرارِها وعِشنا ظروفَها وما فُرِضَ علينا من حصارٍ وإرهابودفع شعبُنا ثمناً باهظاً من أرواح أبنائهِ ومواردهِوفُرصِ تنميتهورُغمَ تلكَ المصاعبِ التي جعلت من بلدِنا على مدى عُقود ساحةً للحروب والصراعات فها نحنُ اليوم نتحدث بكُلِ ثقةٍ عن رؤيتِــنا للمُستقبلإن العراق يتطلعُ الى أن يُمارسَ أثرَهُ وتأثيرَهُ بوصفهِ قوةً اقتصاديةً فاعلةً في المنطقة وجسراً للحوار والتعاون بين شعوبِها.السيدات والسادة؛تنطلقُ رؤيتـُنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هين في أن تكون الدولة صاحبةَ القرار في السِلم والحرب وأن يبقى السلاحُ وأدواتُ القوّة بيدِ مؤسساتِها الدستوريةحتى يكونَ القانون هو والمصلحة الوطنية هي البوصلةإن إجراءاتِنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيحلأنها تُمثلُ الأساس لبناءِ دولةِ المُؤسسات وحمايةِ السيادة وتثبيتِ الاستقرار وتهيئةِ البيئةِ اللازمةِ للتنميةِ والاستثمار.ومع انتهاءِ مَهمةِ في العراق/ نـنتقلُ بالعلاقة مع شُركائِنا الاستراتيجيين إلى مرحلةٍجديدة من التعاون العسكري الى التعاونالاقتصادي والتنموي بما يخدمُ مصالحَنا المُشتركةإننا بذلك نُضيفُ الى إنتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مُضاعفاً على إستكمال بناءِقُدراتِنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضِنا وشعبِنا وسيادتِناومن أجل استدامةِ التكامُل مع أصدقائنا الدوليينفإننا ندعو الجميعَ الى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليَقَظةِ المُستمرة لمنع تشكُل البيئةِ المُغذية للتطرّفالسيدات والسادةفي سياقِ الإصلاح المُؤسسي/ تخوضُ حكومتُنا معركةَ مكافحةِ الفساد وحمايةِ المال العام ونمضي في مسار المُعالجات الجوهرية المُستدامة من أجلِ رفعِ كفاءةِ الأداء، وتحسينِ الخدماتمستهدفين بناءَ دولةٍ قويةٍ واقتصادٍ متنوّعٍ وعصريِ يتماشى مع التحوّلاتِ التكنولوجيةِ والرّقمية العالميةفإننا نعملُ على توظيفِ كُلِ الخِبرات الناجحة والتجارب المُبتكرة في عالم الاقتصاد والمالِ والأعمالِ لنهضةِ الاصلاح الاقتصادي والمالي لبلديوتوفير بيئةٍ آمنةٍ للاستثمار الوطني والأجنبي.إن هذه الرؤية تستندُ الى المُقومات الكُبرىلتي يمتلكُها العراق من المواردِ والفرص الاستثماريةِ في الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيافضلاً عن الموقع الجُغرافي الاستثنائي الذي يربطُ الاقتصادَ العراقي بالعالم.وفي هذا السياق تهدفُ رؤيتُـنا الى الانتقال بالعراق الى مرحلةٍ يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقةعِبرَ التدرُجِ في تقليلِ آثار الاقتصاد الريعي وتعزيزِ سياسات السوق المفتوحوتنمية الإمكانات الانتاجية والتصديرية والاستثمار في البِنى التحتية والخدماتومن هذه المُنطلقات وضعنا خريطةَ الطريق المُناسبة باتجاهِ دعم القطاع الخاص وتوفيرِ التسهيلاتِ والضمانات القانونية والضريبية والكُمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجيةوبناءِ الشراكاتِ الفاعلةِ مع السوق العالمية لتسريعِ عجلةِ التنمية المستدامة.وفي ميدان الطاقة العالمية يبرزُ تأثيرُ العراق بشكلٍ مُباشرحيثُ تتبنى حكومتُنا برنامجاً طموحاً لزيادةِ إنتاج النفط الخام يتناسبُ مع حجم إحتياطياتِنا المؤكدةوتطوير حقول الغاز والتوسّعِ في قُدراتِ التصفية وانتاج المُشتقات والصناعات البتروكيمياويةإن طموحَنا هو أن يكون العراقُ مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة والإفادة من إمكاناتهِ لتعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي بشكلٍ مُستداملكنَنا في الوقتِ نفسهِ ننظرُ بعينِ القلقِ تجاهَ التداعياتِ المُرتبطة بحرّية النقل والمِلاحة البحرية وما سببتهُ من أزمةٍ في إرتفاع أسعار الطاقة عالمياًولتطويقِ المخاطر والتداعيات على شعوبِنا نعملُ على تنويع منافِذنا لتصدير النفط/ وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطةِ بين العراق وتُركياوالأردُن وسوريا وصولاً الى الأسواق العالمية بهدفِ الاسهام في أمن الطاقة وتنويع مساراتِ الإمداد.أصحاب السيادة والمعاليإن التنوعَ الاقتصادي المبنيَ على شراكاتٍ حقيقية هو هدفٌ استراتيجي مركزي في سياستِنا الاقتصاديةولذلك وضعت حكومتُنا في سُلّم أولوياتِها هدفَ تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالاتِ كافةومن هُنا يأتي مشروع طريق التنمية بوصفهِ رؤيةَ العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الاقليميليكونَ بوابة مهمة وممراً استراتيجياً للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقةيربطُ الشرقَ بالغربِ ابتداءً من ميناء الكبير وصولاً إلى ومنها إلى أوروبا.ونُريدُ لهذا المشروع أن يكونَ مُتاحاً للشراكة مع جميع جيرانِنا وأصدقائِنا لأنَنا نؤمنُ أن المصالحَالاقتصادية تصنعُ الازدهاروحينما ترتبطُ دولُ المنطقة بالموانئ والسِككِ وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات تُصبحُ لديها مصلحةٌأكبر في حماية الاستقرارمُنطلقات، فإن العراق يُجددُ موقفَهُ الداعم للحواروالدبلوماومن منبرِ الأممِ المُتحدة نقولُ للعالم : استثمروا مع العراقفهو يملكُ المواردَ والسوق والموقع والإرادة لبناءِاقتصادٍ جديد.وحكومتُنا تعملُ بشكلٍ حثيث على بلورة شراكاتٍتُحققُ المصالحَ المتبادَلة وتخلقُ فرصَ العمل وتنقلُ التكنولوجيا والمعرفة وتطوّر قُدراتِ العراق الإنتاجية.السيدات والسادةإن أمنَ الدول واستدامة السلام هو مسؤوليةٌ مُشتركة، استناداً لميثاق الأمم المُتحدة وأن الاستقرارَ الحقيقي لا يُبنى بالحروب بل بالمصالحِ المُشتركة التي تجعلُ التعاونَ أكثرَ جدوى من الصراعوترتكزُ رؤيةُ العراق على المُساهمةِ في نقل المنطقة من الصراع إلى التكامُلومن التنافُس إلى التعاون ومن استنزاف الموارد إلى استثمارِها في التنميةوبهذه المُناسبة نمدُ أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدمِ التدخُل وحُسن الجوار وتوثيق المصالح المُتبادلة، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الاختلافات.واستناداً إلى هذه السية من أجلِ نزعِ فتيل الأزماتوإسنادِ الجهود لمرور التجارة عِبرَ الأراضي العراقية وبتسهيلاتٍ كبيرة في سبيلِ توفير البدائل للممراتِ التجارية المُعقدةالسيدات والسادةإن العراق يرى المسؤولية تجاهَ الشعوب وأمنِها واستقرارِهاتقتضي العملَ على إنهاء الصراعات عِبرَ التفاوض من أجل المُستقبل الآمن ومنع اندلاع الحروب مُجدداًوفي مقر الأمم المُتحدة، هناك نسخة من مسلّة الملك البابلي حَمورابي جاءَ فيها:إن القوانين وُضعت لمنع القوي من ظُلم الضعيف.وفي عالم اليوم نجد الضعفاء يُظلَمون لأنّ قانونَ الأقوياء هو مَن يحكم، وليسَ قوةَ القانون.ولهذا تبقى القضيةُ الفلسطينيةُ حاضرةً ضمنَ أي حديث عن الإستقرار في المنطقةولن يكونَ هُناك مُتسعٌ للأمان في الشرق الأوسط دونَ حلٍّ عادلٍ لهذه القضية وإثباتِ حقِ الشعب الفلسطيني في أرضهِ وفي تقرير المصير وإقامةِ دولتهِ ذاتَ السيادةونُشددُ هُنا على الأهمية القصوى لتسهيل وصولِ المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.السيدات والسادةلا يقتصرُ الأمنُ الذي نسعى إليه على وقفِ النزاعات بل يتعداهُ الى مواجهةِ التغيّرات المناخية وآثار التصحّر وشُحِ المياه.وهي تحدياتٌ يواجهُها العراق وتَمُسُّ أمنَهُ الغذائيولذا نؤكدُ تمسُّكَنا بحقوقِنا المائية المشروعة والعادلة وندعو الى إدارةٍ مشتركةٍ لموارد المياه وفقَ مبادئِ التعاون والقانون الدولي.وفي سياق المخاطر إننا مستمرون بمواجهةِ الجريمة المُنظمة عِبرَ التعاون مع كُل الأصدقاء لصدِ أخطارِها، وإجهاضِ تجارةِ المخدّراتِ العابرةِ للحدود وندعو إلى المزيدِ من تبادل المعلوماتِ والتنسيق الدولي لدرءِ هذا الخطر الذي يُهددُ المُجتمعاتووسطَ هذهِ التحديات يبقى الإنسانُ العراقي هو غايتُنا، ومنتهى جهودِناواعتماداً على النسبةِ العاليةِ للشباب في مُجتمعِنا، فإنّنا نسعى الى جعلِهم محوراً حقيقياً لاقتصادِ المُستقبلعِبرَ التعليم، وتنويع فُرصِ العمل ودعمِ ريادةِ الأعمال وإسنادِ مجالاتِ الاقتصاد الرقميمع التزامِنا الدستوري بحمايةِ حقوق الإنسان والحرّيات وتعزيزِ مشاركةِ المرأة ورعايةِ الطفولة والحفاظِ على التنوّعِ القومي والديني والثقافي في بلادِنا.السيدات والسادةإنّنا ندعوكم بثقةٍ الى مزيدٍ من الانفتاحِ على العراق فهو الشريك الحقيقي القادرُ على الإسهامِ في بسطِ الأمن وتعزيزِ الاستقرار وتسريعِ التنميةِ في جميع المجالاتومن هذا المنبر نقول:إن العراق لم يكُن أبداً على الهامش، بل هو قلبُ التاريخ ونبضُ الحاضر وهو جديرٌ بالشراكة نحو المستقبل.ختاماً.. نجدّدُ في هذا موقفَنا الداعم لدورِ الأمم المتحدةونثمنُ جهودَها التي جسّدت العملَ المشترك الداعم للعراق من خلال بعثة الـ(يونامي)ونؤكد سعيَنا للتعاون المُنتج مع المُنظمة ونتمنى لها التوفيق في جهودها الرامية الى تخفيف آثار الحروب وتداعيات الصراع في العالم.والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.