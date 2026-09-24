الحكومة العراقية تتسلم موقع "الدعم الدبلوماسي" بمطار بغداد الدولي

أعلنت ، الخميس، عن تسلم الحكومة موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في .

وقالت الوزارة في بيان، "استضافت ، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاق تسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في ، إذ وقّع الاتفاق وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير ، ممثلًا عن حكومة جمهورية ، والقائم بالأعمال بالإنابة في لدى العراق، السفير فاجن، ممثلًا عن حكومة ".

وتأتي هذه الخطوة وفق البيان "في إطار جهود الحكومة العراقية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء مهمة والوجود العسكري الأجنبي في العراق، وفق المحدد في 30 أيلول 2026".



وأكد "أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات العراقية-الأمريكية، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القطاعات الاقتصادية والتنموية والطاقة وغيرها".



من جانبه، أعرب فاجن، عن دعم حكومة بلاده لمساعي الحكومة العراقية في تطوير العلاقات بين وواشنطن، استنادًا إلى الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين البلدين، وبما يحترم سيادتهما ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الجانبان أن توقيع الاتفاق يمثل إحدى الخطوات ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم العلاقات بين البلدين، وتهيئة الأطر المناسبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات العراقية-الأمريكية، تقوم على توسيع مجالات التلاقي والعمل المشترك، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.