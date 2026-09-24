مباحثات عراقية كويتية في الملفات ذات الاهتمام المشترك والمجالات الأمنية والإعلامية

وذكر للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، انه "انسجاماً مع توجيهات رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة بشأن الالتزام بمبادئ حسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما دول الجوار الإقليمي وتفعيل أسس التعاون معها في شتى المجالات وبتوجيه من مدير العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن استقبل وكيل اللواء أحمد الوهيب وفداً عراقياً من مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مقر وزارة الداخلية الكويتية".وتابع: "ضم الوفد العراقي رئيس خلية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق والناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة وقنصل في حيدر والقائم بأعمال السفارة ضياء ".ونقل رئيس الأمني "تحيات مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى الجانب وإلى الأشقاء في دولة "، مؤكداً "عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين وحرص جمهورية على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع دولة الكويت في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".وجرى خلال اللقاء "التباحث بشأن آفاق التعاون بين البلدين وتعزيز آليات التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية بما يسهم في دعم العلاقات الأخوية بين العراق والكويت، وترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك".واشار الى ان "هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل قنوات التواصل بين الجانبين وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما في المجالات الأمنية والإعلامية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".