الزيدي يدعو الشركات الأمريكية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق

‎وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء أمس الأربعاء بتوقيت ، في ، وفداً من أعضاء ".

وأكد الزيدي أن " يمتلك موارد طبيعية كبيرة، وطاقات بشرية، وموقعاً جغرافياً متميزاً، بما يوفر مقومات أساسية لقيام شراكات استثمارية ناجحة، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل على توظيف هذه الموارد بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار".



وأوضح حرص الحكومة على توفير جميع المتطلبات والتسهيلات اللازمة أمام الشركات والمستثمرين، بما في ذلك تمليك اراضي المشاريع الاستثمارية وفقاً للقوانين العراقية، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية والكمركية المقررة للمشروعات الاستثمارية، والتي تصل إلى عشر سنوات.



وأشار إلى أن العراق يعمل على تطوير البنى التحتية ومشروعات النقل، وفي مقدمتها شبكة السكك الحديد ضمن ، الذي سيعزز موقعه بوصفه ممراً يربط الشرق بالغرب، ويوفر فرصاً واسعة أمام المستثمرين.



ودعا الزيدي الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، ولاسيما في قطاعات البتروكيمياويات، وصناعة الزجاج والفوسفات، والغاز والطاقة النظيفة، مؤكداً أن الحكومة تتطلع إلى إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل.



كما وجه رئيس الوزراء الدعوة لأعضاء التجارة الأمريكية والشركات المتخصصة للمشاركة في للطاقة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن العراق يريد بناء علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة والاستثمار طويل الأمد.