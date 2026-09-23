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الزيدي يدعو الشركات الأمريكية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق
سياسة
2026-09-23 | 17:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
119 شوهد
دعا
رئيس الوزراء
العراقي علي فالح
الزيدي
، الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في
العراق
.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح الزيدي، مساء أمس الأربعاء بتوقيت
بغداد
، في
نيويورك
، وفداً من أعضاء
غرفة التجارة الأمريكية
".
وأكد الزيدي أن "
العراق
يمتلك موارد طبيعية كبيرة، وطاقات بشرية، وموقعاً جغرافياً متميزاً، بما يوفر مقومات أساسية لقيام شراكات استثمارية ناجحة، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل على توظيف هذه الموارد بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار".
وأوضح حرص الحكومة على توفير جميع المتطلبات والتسهيلات اللازمة أمام الشركات والمستثمرين، بما في ذلك تمليك اراضي المشاريع الاستثمارية وفقاً للقوانين العراقية، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية والكمركية المقررة للمشروعات الاستثمارية، والتي تصل إلى عشر سنوات.
وأشار
رئيس الوزراء
إلى أن العراق يعمل على تطوير البنى التحتية ومشروعات النقل، وفي مقدمتها شبكة السكك الحديد ضمن
مشروع طريق التنمية
، الذي سيعزز موقعه بوصفه ممراً يربط الشرق بالغرب، ويوفر فرصاً واسعة أمام المستثمرين.
ودعا الزيدي الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، ولاسيما في قطاعات البتروكيمياويات، وصناعة الزجاج والفوسفات، والغاز والطاقة النظيفة، مؤكداً أن الحكومة تتطلع إلى إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل.
كما وجه رئيس الوزراء الدعوة لأعضاء
غرفة
التجارة الأمريكية والشركات المتخصصة للمشاركة في
مؤتمر بغداد
للطاقة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن العراق يريد بناء علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة والاستثمار طويل الأمد.
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