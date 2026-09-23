كردستان يطالب بإدراج رواتب ومستحقات البيشمركة ضمن النفقات السيادية لموازنة 2027

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحكم بإعدام قاتل الضابط والمنتسب في حادثة تجاوزات الدورة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576908-639257686193475320.jpg
كردستان يطالب بإدراج رواتب ومستحقات البيشمركة ضمن النفقات السيادية لموازنة 2027
سياسة
2026-09-23 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
طالب
مجلس وزراء إقليم كردستان
، اليوم الأربعاء، بإدراج رواتب ومخصصات واحتياجات
وزارة البيشمركة
ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية لعام 2027، أسوة بوزارة الدفاع الاتحادية، فيما قرر تمديد تخفيضات الديون المتراكمة للكهرباء حتى 18 تشرين الأول المقبل.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن "
مجلس الوزراء
عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة
رئيس المجلس
مسرور بارزاني
، وبحضور نائبه
قوباد طالباني
، وناقش عدداً من الملفات، بينها توحيد قوات البيشمركة وتمديد تخفيضات ديون الكهرباء وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية".
وفي محور الاجتماع الأول، استعرض وزير شؤون البيشمركة تقريراً بشأن خطوات تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة، فضلاً عن المتطلبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وأكد المجلس "أهمية توحيد رواتب واستحقاقات البيشمركة مع نظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية، والمطالبة بإدراج رواتبهم ومخصصاتهم واحتياجات
وزارة البيشمركة
، بما فيها النفقات التشغيلية والتدريب والتسليح والمشاريع، ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية".
وأشار البيان إلى "استكمال التسجيل البايومتري لجميع منتسبي البيشمركة، وإنجاز عملية توطين رواتبهم، فضلاً عن تدقيق قوائم الأسماء والبيانات من قبل المؤسسات المعنية في
الحكومة الاتحادية
".
ووصف رئيس حكومة الإقليم، توحيد قوات البيشمركة بأنه "منجز تاريخي ووطني"، مؤكداً أن العملية لا تقتصر على إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، وإنما تهدف إلى جمع القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة بقيادة موحدة وقرار مؤسساتي.
ووجه مجلس الوزراء "الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم بمواصلة مساعيه خلال المفاوضات الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2027، لضمان تثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية أسوة بوزارة الدفاع، داعياً ممثلي الإقليم والكتل الكردستانية في
بغداد
إلى دعم هذا المطلب".
وفي محور آخر، قرر
مجلس وزراء إقليم كردستان
"تمديد فترة الخصومات على الديون القديمة المتراكمة لمشتركي شبكة الكهرباء الوطنية من 24 أيلول 2026 ولغاية 18 تشرين الأول 2026، وبالشروط والضوابط ذاتها المنصوص عليها في القرار السابق".
وأوضح المجلس أن القرار يهدف إلى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتسوية الديون القديمة، والاستفادة من الإيرادات المتحصلة في تحسين وتأمين خدمات الكهرباء.
وفي المحور الأخير، أقر مجلس الوزراء إنفاذ
قانون الشركات العامة
رقم (22) لسنة 1997 المعدل في
إقليم كردستان
، ليعمل إلى جانب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى مواءمة الأطر القانونية والإجرائية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتفعيل دور المؤسسات العامة وتعزيز البيئة التجارية والاقتصادية في الإقليم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أربيل تطالب بـ 450 مليار دينار إضافية لتوحيد رواتب البيشمركة في موازنة 2027
07:15 | 2026-09-23
المالية بشأن مشروع موازنة 2027: سيقدم ضمن التوقيتات
13:25 | 2026-08-27
التخطيط تكشف تفاصيل الإطار الاستثماري لموازنة 2027
08:26 | 2026-09-11
بغداد وأربيل تناقشان مسودة موازنة 2027 وتثبيت استحقاقات الإقليم المالية
07:55 | 2026-09-09
كردستان
يطالب بإدراج رواتب ومستحقات البيشمركة ضمن النفقات السيادية لموازنة 2027
مجلس وزراء إقليم كردستان
قانون الشركات العامة
الحكومة الاتحادية
وزارة البيشمركة
إقليم كردستان
مسرور بارزاني
قوباد طالباني
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
اقتصاد
32.04%
10:56 | 2026-09-22
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
10:56 | 2026-09-22
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الأربعاء
اقتصاد
26.13%
04:00 | 2026-09-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الأربعاء
04:00 | 2026-09-23
الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار والاسعار مختلفة عن الامس
اقتصاد
25.26%
03:54 | 2026-09-22
الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار والاسعار مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-09-22
العراق يتجه لاعلان حالة الطوارئ
محليات
16.56%
02:15 | 2026-09-23
العراق يتجه لاعلان حالة الطوارئ
02:15 | 2026-09-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
اخترنا لك
الزيدي يلتقي ترامب في نيويورك.. مباحثات حول مستجدات المنطقة وتعزيز أمنها
10:04 | 2026-09-23
انطلاق أعمال جلسة البرلمان الـ21 بحضور أكثر من 240 نائباً
08:29 | 2026-09-23
جدولها من 7 فقرات.. البرلمان يعقد جلسة جديدة يوم غد
08:17 | 2026-09-23
من 12 نقطة.. نص التوصيات الخاصة لمجلس النواب بشأن أزمة الوقود
08:16 | 2026-09-23
أنباء عن الحكم على النائبة هند العباسي بالسجن 7 سنوات بتهم تتعلق بالفساد
06:55 | 2026-09-23
القضاء يصدر حكماً بالسجن 7 سنوات بحق النائبة أشواق الجبوري
06:40 | 2026-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.