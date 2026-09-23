القضاء يصدر حكماً بالسجن 7 سنوات بحق النائبة أشواق الجبوري

الهيئة أشارت في بيان إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، قرار حكم حضورياً بسجن عضو (أشواق سالم حسن)، لمدة سبع سنوات، وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، وإلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٢,١١٤,٨٢٠,٠٠٠) ملياري دينار عراقي، و (٢,٩٢٤,١٠٠) مليوني دولار أمريكي، إضافة إلى فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة.وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.