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أنباء عن الحكم على النائبة هند العباسي بالسجن 7 سنوات بتهم تتعلق بالفساد
سياسة
2026-09-23 | 06:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
762 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تداولت أنباء، اليوم الأربعاء، صدور حكم قضائي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة
هند محمد صالح
العباسي
، على خلفية قضية تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.
ولم يتسنَّ، حتى الآن، التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الحكم أو التهم الموجهة إلى النائبة، فيما لم يرد في المعلومات المتداولة ما يوضح طبيعة القضية أو قيمة الأموال التي تتعلق بها.
وسبق أن أعلنت
هيئة النزاهة الاتحادية
صدور حكم حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة أشواق
الجبوري
، لإدانتها بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية تعادل قيمته، وبلغ مجموعهما 11,949,264,000 دينار.
كما أعلنت الهيئة في وقت سابق صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة
عالية نصيف
جاسم، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار، تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة.
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