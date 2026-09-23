أنباء عن الحكم على النائبة هند العباسي بالسجن 7 سنوات بتهم تتعلق بالفساد

ولم يتسنَّ، حتى الآن، التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الحكم أو التهم الموجهة إلى النائبة، فيما لم يرد في المعلومات المتداولة ما يوضح طبيعة القضية أو قيمة الأموال التي تتعلق بها.وسبق أن أعلنت صدور حكم حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة أشواق ، لإدانتها بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية تعادل قيمته، وبلغ مجموعهما 11,949,264,000 دينار.كما أعلنت الهيئة في وقت سابق صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة جاسم، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار، تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة.