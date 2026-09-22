الزيدي والشرع يبحثان جهود تدعيم التهدئة وتخفيف توتر المنطقة

بحث العراقي ، الثلاثاء، والرئيس السوري أحمد الشرع جهود تدعيم التهدئة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".

وشهد اللقاء وفق البيان "استعراض الأوضاع العامة إقليمياً ودولياً، والتباحث في العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وفق مقتضيات المصالح المتبادلة، على مختلف الصعد والمجالات، والجهود المبذولة من أجل تدعيم التهدئة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".