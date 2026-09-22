الزيدي وولي عهد الكويت يبحثان التنسيق بشأن الحدود والربط الكهربائي

بحث العراقي ، الثلاثاء، وولي عهد في التنسيق المشترك بشأن ملف الحدود والربط الكهربائي.

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ، ولي عهد الشيخ في ، وذلك على هامش مشاركة سيادته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".

وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك بشأن ملف الحدود، والربط الكهربائي بين البلدين، وبما يعكس الروابط الوثيقة المشتركة بينهما، فضلاً عن استعراض أبرز التطورات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأكد متانة العلاقات النوعية بين البلدين، وسعي لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات في .



من جانبه، نقل ولي الى الزيدي، وفق البيان "تحيات الشيخ "، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً مهماً خلال المرحلة الحالية، والمساعي متواصلة لفتح آفاق جديدة في إطار علاقات تكاملية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.