السيد الحكيم يدعو لتوضيح طبيعة المرحلة دون إثارة الخوف والرعب: الازمة ازمة سيولة

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف قوى التقى في ، المحافظ علي تركي، ورئيس مجلس المحافظة أسعد المسلماوي، وعددًا من أعضاء عن المحافظة، وأعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء الوحدات الإدارية، ومديري الدوائر الخدمية، والقيادات الأمنية في المحافظة".واكد "قرب انتهاء مهام لمواجهة "، معتبرا "ذلك رسالة تعافٍ عراقية وشهادةً دولية على ذلك".واعرب عن شكره وتقديره "لكل من دعم في مواجهة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "وجود التحالف ينطوي على شيء من الوصاية على العراق، ولابد من انتهائه".وأشاد "بتاريخ ، باعتبارها بوابة التعريف بالعراق"، مشيرًا إلى أن "العراق تأثر بأحداث المنطقة، مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط العراقي وتصديره، في حين يمثل النفط 94% من الموازنة".ودعا الى "خفض التوقعات والطموحات في المرحلة الحالية، وتوضيح طبيعة المرحلة الاستثنائية من دون إثارة الخوف والرعب لدى الجمهور"، مبينًا أن "الأزمة أزمة سيولة وليست أزمة إمكانات وثروات".ورجّح "قرب انتهاء أزمة المنطقة، لما لها من أضرار على الاقتصاد العالمي، عادًّا الحكومات المحلية واجهة الدولة تجاه المواطن، ومن هذا المنطلق جاءت فلسفة اللامركزية الإدارية؛ فأهل مكة أدرى بشعابها"، موضحا أن "اللامركزية أحيانًا تكون ضحية لمصالح شخصية، وأحيانًا أخرى تكون ضحية لإرث إداري مركزي متجذر وعميق، مشيرًا إلى أن عدم تفهّم اللامركزية وبعض الأخطاء انعكسا سلبًا على أداء الحكومات المحلية".ودعا إلى "توزيع الصلاحيات والأدوار، ومنح الحكومات المحلية صلاحياتها، مع التشديد على توزيع الأدوار من دون هيمنة، مشترطًا لعراق قوي ومتوازن أن يكون المركز قويًا والأطراف قوية"، مشيرا إلى "خطط الحكومة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط".واكد "أهمية تفهّم حاجة العراق إلى الاستثمارات الأجنبية، واعتماد شراكات تصب في مصلحة العراق أولًا، وتسهم في تعظيم الإيرادات والشروع بعملية الإعمار والتنمية"، داعيا "الحكومات المحلية إلى تنويع إيراداتها لإحداث ثورة تنموية في المحافظات".ولفت الى "أهمية استثمار المناطق الأثرية في بابل لتعظيم الإيرادات من خلال تفعيل الجانب السياحي، مشيرًا إلى توجه الحكومة الحالية نحو التركيز على محافظات بعينها لإحداث طفرة تنموية فيها، ومن ثم الانتقال إلى باقي المحافظات".وفيما يتعلق بالمخدرات، قال إن " إرهاب صامت، وهناك إحصاءات وبيانات تحتاج إلى معالجة جادة، عبر التوعية والوقاية والعلاج، مع الفصل بين المتاجر والمتعاطي من منظور طبي وقانوني، محمّلًا الجميع مسؤولية المعالجة"، مطالبا بـ"جعل بابل عاصمةً للحضارة، انطلاقًا من ميزتها الأثرية وهويتها الحضارية".