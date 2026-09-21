بغداد وواشنطن تتفقان على منع شن هجمات انطلاقا من العراق

اتفق والولايات المتحة الأمريكية، على منع شن هجمات انطلاقا من العراق.

وقالت ، إن " التقى العراقي لمناقشة مستقبل الشراكة بين والعراق".

وأضافت أن "روبيو والزيدي اتفقا على أهمية تفكيك المليشيات ومنع شن هجمات انطلاقا من "، وفق قولها.

وكان رئيس الوزراء أكد، الاثنين، أن حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بفترة 90 يوماً، وفيما كشف أن العراق خسر 60% من عائدات النفط بسبب الحرب، لفت الى أن لم تسمح بمرور ناقلات العراق عبر بهدف رفع أسعار النفط.