بغداد تستكمل متطلبات عقد اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي الشهر المقبل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بحسم شواغر التشكيلة الحكومية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576638-639256007884755084.jpg
بغداد تستكمل متطلبات عقد اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي الشهر المقبل
سياسة
2026-09-21 | 11:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الاثنين، استكمال المتطلبات الأساسية لعقد الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي
، المقرر عقدها في
بغداد
الشهر المقبل.
وذكر بيان للوزارة، أن "وكيل
وزارة الخارجية
للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش
خالد سعيد
، ترأس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس دائرة المراسم، السفير محمد هشام، وممثل جمهورية
العراق
لدى
منظمة التعاون الإسلامي
، السفير مولود مخلص، إلى جانب نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من مسؤولي المنظمة، ومدير مكتب المنظمة في
بغداد
، السفير
محمد سمير النقشبندي
".
وخصص الاجتماع – وفق البيان – "لبحث الاستعدادات الفنية واللوجستية المتعلقة بأعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في
منظمة التعاون
الإسلامي، المقرر عقدها في العاصمة بغداد يومي 17 و18 تشرين الأول 2026".
وأكد وكيل الوزارة، أن "العراق استكمل معظم المتطلبات الأساسية اللازمة لعقد الدورة"، مثمناً "الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في تقديم الدعم والمساندة لإنجاح هذا
الاستحقاق
، بما يعكس مكانة بغداد بوصفها منصة للحوار والتوافق بين الدول الإسلامية".
وجرى خلال الاجتماع "بحث مشروع جدول الأعمال المقترح، والأفكار والمحاور الأساسية التي سيتضمنها البيان الختامي، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتعزيز مسيرة العمل الإسلامي المشترك".
من جانبها، أشادت كوادر منظمة التعاون الإسلامي بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها
وزارة الخارجية العراقية
لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح أعمال الدورة الثانية والخمسين"، معربةً عن تقديرها لحرص العراق على تنظيم دورة متميزة على المستويات كافة، بما يعكس مكانته ودوره الفاعل في إطار منظمة التعاون الإسلامي".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير المالية: قطعنا شوطاً متقدماً في استكمال متطلبات إعداد موازنة البرامج والأداء
11:03 | 2026-09-03
اجتماع نادر بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد
12:31 | 2026-08-23
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز العلاقات الثنائية ودعم سبل التعاون
15:19 | 2026-07-31
الوائلي يقترح عقد اجتماع ثلاثي يضم العراق وسوريا وتركيا لتنظيم مرور البضائع
06:11 | 2026-08-11
بغداد
تستكمل متطلبات عقد اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي الشهر المقبل
وزارة الخارجية العراقية
منظمة التعاون الإسلامي
محمد سمير النقشبندي
الشؤون القانونية
وزارة الخارجية
منظمة التعاون
محمد سمير
خالد سعيد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً
دوليات
37.15%
08:44 | 2026-09-21
منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً
08:44 | 2026-09-21
خبر يخص رواتب الموظفين
محليات
22.85%
11:49 | 2026-09-20
خبر يخص رواتب الموظفين
11:49 | 2026-09-20
تحذير أمني أمريكي واسع في ست دول بينها العراق
دوليات
21.07%
01:30 | 2026-09-20
تحذير أمني أمريكي واسع في ست دول بينها العراق
01:30 | 2026-09-20
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
اقتصاد
18.93%
03:29 | 2026-09-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
03:29 | 2026-09-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ١٢٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-21
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ١٢٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-21
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-20
Live Talk
حين تصبح المعرفة الرقمية خط الدفاع الأول في عالم الأمن السيبراني - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-20
Live Talk
حين تصبح المعرفة الرقمية خط الدفاع الأول في عالم الأمن السيبراني - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-20
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ١٢٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-21
ناس وناس
الصدرية في بغداد - الحلقة ١٢٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-21
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-20
Live Talk
حين تصبح المعرفة الرقمية خط الدفاع الأول في عالم الأمن السيبراني - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-20
Live Talk
حين تصبح المعرفة الرقمية خط الدفاع الأول في عالم الأمن السيبراني - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-20
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
اخترنا لك
نائب: سيكون هناك تمديد لبعض الفصائل بقضية حصر السلاح
11:58 | 2026-09-21
خطة حكومية لنزع سلاح الفصائل.. تمتد حتى منتصف العام المقبل
09:55 | 2026-09-21
مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء
09:44 | 2026-09-21
مجلس النواب يُصوت على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية
07:42 | 2026-09-21
مجلس النواب يعقد جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الثاني
07:34 | 2026-09-21
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بحسم شواغر التشكيلة الحكومية
16:50 | 2026-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.