خطة حكومية لنزع سلاح الفصائل.. تمتد حتى منتصف العام المقبل

ونقلت الجزيرة عن المسؤول قوله ان " لديها خطة لنزع سلاح الفصائل تمتد حتى منتصف العام المقبل".وأضاف انه "من المرجح أن يبلغ العراقي الرئيس الأمريكي بهذه الخطة خلال لقائه في ".