مجلس النواب يُصوت على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان " صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية".وافتتح رئيس مجلس النواب، ، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة رقم (20) من الفصل التشريعي الثاني، بحضور 232 نائباً.