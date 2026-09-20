مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاثنين

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقته (واع)، إن " رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين".يذكر ان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الأحد، جلسته برئاسة وبحضور 222 نائباً.