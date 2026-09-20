مجلس النواب يعقد جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني

– سياسة



افتتح رئيس ، ، اليوم الأحد، أعمال الجلسة رقم (19) من الفصل التشريعي الثاني، بحضور 222 نائباً.





جدول الأعمال: وذكرت في بيان أن الجلسة تُعقد ضمن الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى، خلال الفصل التشريعي الثاني.جدول الأعمال:

