الأسبوع المقبل.. الزيدي يغادر الى الولايات المتحدة ويلتقي ترامب

وقال وفق الإخبارية، " سيذهب إلى الأسبوع المقبل، وسيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ".

وأضاف "رئيس الوزراء سيلتقي الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة"، مردفا "جدول الزيارة سيشهد لقاءات مع رؤساء دول".

ولفت المتحدث باسم الحكومة الى أن "30 أيلول شاخص سيادي مهم ستنتقل معه العلاقة مع للتعاون الاقتصادي طويل الأمد".