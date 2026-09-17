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الأسبوع المقبل.. الزيدي يغادر الى الولايات المتحدة ويلتقي ترامب
سياسة
2026-09-17 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
535 شوهد
أعلن المتحدث باسم
الحكومة العراقية
، الخميس، أن
رئيس الوزراء
علي الزيدي
سيغادر الى
الولايات المتحدة
الأسبوع المقبل، مشيرا الى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وقال
حيدر العبودي
وفق
قناة العراقية
الإخبارية، "
رئيس الوزراء
سيذهب إلى
الولايات المتحدة
الأسبوع المقبل، وسيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك
".
وأضاف "رئيس الوزراء سيلتقي الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة"، مردفا "جدول الزيارة سيشهد لقاءات مع رؤساء دول".
ولفت المتحدث باسم الحكومة الى أن "30 أيلول شاخص سيادي مهم ستنتقل معه العلاقة مع
واشنطن
للتعاون الاقتصادي طويل الأمد".
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