الزيدي يستقبل السيد الحكيم.. تأكيد على توحيد الرؤى لإكمال التشكيلة الحكومية

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، وجهود القوى السياسية الوطنية في دعم خطط الحكومة وإجراءاتها الرامية لتحقيق الإصلاح، ومكافحة الفساد، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".وشهد اللقاء "التأكيد على أهمية توحيد المواقف والرؤى لإكمال التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، من أجل تمكين الحكومة على مواجهة التحديات، وتنفيذ برنامجها لتحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مصالح جميع العراقيين".