ازمة الحرب وتصدير النفط عبر سوريا وتركيا.. اهم ما جاء في حديث الزيدي بألمانيا

وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه مع المستشار الألماني في ، بحسب له في بيان ورد لـ ، أن "العلاقة بين وألمانيا قوية وتأسست على الاحترام المتبادل، ونؤكد أن العمل هو لغة المستقبل، وألمانيا شريك موثوق ووفي، ونرغب بمد جسور الاقتصاد بين البلدين".ولفت الى ان "العراق يملك الكثير من الموارد والأيدي العاملة، ونحن بحاجة إلى التكنولوجيا والخبرة والمعدات التي سنشتريها من ، والشراكة بين العراق وألمانيا ستكون ثنائية متقابلة وليست شراكة أحادية"، مبيناً أنه "سنصدر النفط الخام إلى أوروبا عبر وتركيا، ونسعى إلى تنويع مصادر التصدير ولن نبقى رهينة ممرٍّ واحد".وتابع: "نتشارك مع ألمانيا في السعي إلى نزع فتيل الأزمة بين والولايات المتحدة، والأزمة أصابت العراق والعالم، بسبب عدم تصدير النفط، وهو ما انعكس سلباً على الأسواق العالمية".وأشار الى انه "بحثنا تعزيز التواصل السياسي مع ألمانيا لحل القضايا والملفات الإقليمية، والعراق ملتزم بالسياسة الوسطية وبعيد عن السياسات العدوانية"، مردفاً أن "ملف السجناء الأجانب المنتمين إلى الارهابي يخصّ القضاء، والحكومة ليس لها سلطان عليه".وبين، أن "إقليم جزء أساسي من جسد الدولة، والقوات الأمنية العراقية، بمختلف صنوفها، قادرة على حماية أمن العراق، وتحدثنا بهذا الأمر مع رؤساء وفرنسا وألمانيا"، مردفاً أن "السلاح سيكون بيد الدولة، وقرار السلم والحرب محتكر بيدها"، مطالباً البلدان التي دعمت العراق في وقت الحرب على داعش الى "تعزيز الشراكة الاقتصادية والمساهمة في عملية البناء والإعمار".