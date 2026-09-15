الزيدي للرئيس الألماني: مصممون على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحويل العراق إلى ممر إقليمي فاعل

وذكر بيان لمكتب ، ان اللقاء "شهد استعراض تطور العلاقات العراقية الألمانية، والجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، ودعم توسعة فرص مشاركة الشركات الألمانية في خطوات ومشاريع التنمية الجارية في ".وأكد رئيس ، أن " ماضية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على وعموم دول ، في ظل التوجهات نحو زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام، ورفع مستويات إنتاج ، وتسريع تحوّل العراق إلى ممر اقتصادي فعّال بين الأسواق الآسيوية والأوروبية عبر ".كما جدد الزيدي، "تصميم العراق وتكريس جهوده في دعم استقرار المنطقة، وخفض التوترات الإقليمية، من أجل إتاحة المزيد من الفرص نحو الشراكة الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتكامل في مشاريع التنمية بما يصبّ في مصلحة شعبنا العراقي، والشعوب الصديقة، ومنها الشعب الألماني".