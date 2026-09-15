الشيخ حمودي: العراق متجه لمشروع سيادة كاملة وشاملة

وقال المكتب الاعلامي للشيخ في بيان ورد لـ ، إن "رئيس استقبل سفير لدى أليبروس بمناسبة انتهاء مدة عمله، حيث ثمن السفير مايتحلى به سماحة الشيخ من روح وطنية وحرص على تعميق العلاقات، وتعزيز مصالح البلدين، ورؤى سياسية كان لها اثرها البالغ في ".واضاف البيان أنه "خلال اللقاء، أعرب الشيخ حمودي عن إشادته بمواقف تجاه قضايا المنطقة ومساندتها للعراق إزاء ما واجهه من تحديات"، مؤكداً ان " متجه لمشروع سيادة كاملة وشاملة، ومرحلة بناء دولة مقتدرة، داعياً روسيا الى دور أكبر في العراق على صعيد التعاون الامني والاستثمار الاقتصادي".وتابع أن "الشيخ حمودي شدد على ان العراق لن يفرط بكل من وقف معه ويحرص على ان يكون في صدارة اولويات علاقاته الخارجية"، مشيراً إلى ان "المصالح المشتركة للدول هي عامل تعزيز الاستقرار والسلام".من جانبه، أكد كوتراشيف انه "من خلال خدمته بالعراق لسنوات ضمن مدد مختلفة قد شهد العراق تغييراً تنموياً واضحاً انعكس على مستوى حياة مواطنيه، مشيداً بقوة صمود أبنائه تجاه التهديدات الامنية التي تعرضوا لها"، معرباً عن "ثقته بإرادة العراقيين على تجاوز التحديات وصنع مستقبل زاهر".