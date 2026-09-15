الزيدي يتوجه إلى برلين بعد اختتام زيارته الرسمية إلى فرنسا

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح توجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته الرسمية إلى فرنسا".وأضاف ان "الزيارة تضمنت ما يأتي:- لقاء .- رعاية توقيع (6) مذكرات تفاهم وتعاون وهي الآتي:■ خطاب نوايا بين وشركة هرمتان للذكاء الاصطناعي.■ إعلان نوايا بين ووزارة الجيوش الفرنسية.■ إعلان نوايا للشراكة في مجال تعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار.■ إعلان نوايا بشأن تعزيز الشراكة مع الفرنسية (AFD).■ تعاون بشأن عقد تجهيز وبيع الغاز مع شركة انيرجيز.■ إعلان نوايا للتعاون بمجال مع الفرنسية.-استقبال رئيس شركة توتال انيرجيز.-استقبال رئيس بنك روتشيلد.-استقبال مجموعة من رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية.-استقبال رئيسة معهد العالم العربي.-لقاء مجموعة من مراسلي الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية.