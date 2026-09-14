ماكرون يستقبل الزيدي بالأحضان والابتسامات.. صور من مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء في باريس

وذكر بيان لمكتب ، انه "كانت في استقبال وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جون بارو، حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين، العراقي والفرنسي، وتفتيش حرس الشرف".وقدمت الوزيرة الفرنسية للزيدي شرحاً عن التاريخ العسكري والمعماري لمبنى الجيوش الفرنسية، وما يمثّله من رمزية وطنية في الذاكرة الفرنسية.