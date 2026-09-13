الحكيم والمالكي يؤكدان دعمهما لمسارات حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس تحالف قوى ، ورئيس ائتلاف دولة القانون ، دعمهما لمسارات حصر السلاح بيد الدولة عبر التفاهم والحوار.

وقال في بيان، "استقبل سماحة السيد ، رئيس تحالف قوى ، الأستاذ ، رئيس ائتلاف دولة القانون، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الاستحقاقات القادمة".

وجدد الجانبان وفق البيان "دعمهما لمسارات حصر السلاح بيد الدولة عبر التفاهم والحوار، مع الإشادة بدور الفصائل في الدفاع عن ومواجهة الإرهاب".

كما جدد الحكيم دعمه لحملة مكافحة الفساد، داعياً إلى مواصلتها واستهداف الملفات الكبيرة واسترداد المال العام، ومؤكداً ضرورة اعتماد الأتمتة في الحكومة لقطع الطريق أمام سرّاق المال العام.

وتم التأكيد خلال اللقاء بحسب البيان "على أهمية تماسك الإطار التنسيقي ووحدته"، وأشاد الحكيم "بكل الجهود التي بُذلت في حفظ الاستقرار والمساهمة في صناعة القرار الوطني"، فيما دعا الجانبان إلى استكمال الكابينة الحكومية واختيار شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة.