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التمييز ترد الطعن بالحكم على النائب السابق حسن الخفاجي وتؤكد قرار حبسه
سياسة
2026-09-13 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
638 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
صادقت
محكمة التمييز الاتحادية
، اليوم الاحد، على حكم النائب السابق
حسن الخفاجي
.
ووفقا لقرار المحكمة فانه "تمت المصادقة على حكم النائب السابق
حسن الخفاجي
ورد الطعن".
وأكدت المحكمة قرار حبسه.
وأعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، في وقت سابق،، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو
مجلس النواب
للدورة الحالية (حسنين
قاسم محمد
الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب
حسنين الخفاجي
لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء
بغداد
السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل
مجلس القضاء الأعلى
وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور
صباح عبد
صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وتابعت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
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