الزيدي يعلق على بدء جولته الأوروبية: منهجنا يرتكز على انفتاح العراق خارجياً

وقال في تدوينة له تابعتها ، إن "نبدأ اليوم زيارة رسمية، هي الأولى إلى أوروبا، ستشمل وألمانيا، في إطار ترسيخ العلاقات المشتركة، بمختلف المجالات، بين ودول ".وأضاف "منهجنا الحكومي يرتكز على انفتاح العراق خارجياً، ودعم خطط التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار، خصوصاً أننا نمتلك تاريخاً طويلاً من العلاقات الفاعلة مع الدولتين الصديقتين، لنؤكد خلال الزيارة حرصنا على رفع مستوى التعاون مع البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا الصديقة".