العراق يعلن مشاركته بالاجتماع المقرر عقده في سلطنة عُمان

العراقي ، السبت، مشاركة وفد عراقي في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عُمان يوم الاثنين المقبل.



وقالت ، إن "وزير الخارجية ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقچي، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتعلقة بإغلاق عدد من المنافذ الحدودية، وأسباب اتخاذها، وسبل معالجتها".

وبحث الجانبان وفق البيان "الهجوم الذي استهدف ، والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، فضلاً عن المشكلة للتحقيق في ملابسات الهجوم".

وأضاف البيان أن "الاتصال تناول كذلك الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عُمان بمشاركة دول الجوار الثماني، وهي دول والعراق وإيران، لمناقشة القضايا المتعلقة بمضيق هرمز، حيث أكد حسين تأييد لهذا الاجتماع"، مشيراً إلى مشاركة وفد عراقي في أعماله.

كما بحث الجانبان مستجدات الوضع في ، وأكدا أهمية معالجة جميع القضايا والمسائل العالقة عبر الحوار والمفاوضات، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

وتستعد ودول خليجية لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل في لبحث أمن الملاحة في ، وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.