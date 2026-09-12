الزيدي: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة لصراعات الآخرين

وقال خلال حفل تخرج طلبة ، "لن نسمح بأن يكون ساحة لصراعات الآخرين، أو منطلقاً للاعتداء على الجوار، ستنكسر محاولات العبث بأمننا أمام وحدة شعبنا ووقوفه مع حكومته وقواته المسلحة".

وأضاف "دوركم يرسخ الثقة بالنظام السياسي، ويطور التنمية والاقتصاد، ويجعل العراق أقوى بمواجهة الأزمات"، مردفا "تسلحكم بالوعي والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة يعزز مواجهة التهديدات ومحاولات العابثين بأمن الوطن".



ولفت الزيدي الى أن "قوة أجهزتنا الأمنية ردع محاولات الأعداء للنيل من أمن العراق وكسر شوكتهم"، مجددا تعهده بـ"العمل لاستقلال قرار العراق، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الاقتصاد، ومكافحة الفساد".