بعد الخروقات الأمنية الأخيرة.. قرارات جديدة بشأن قيادة شرطة محافظة ميسان

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، وجَّه بإعفاء قائد شرطة من منصبه".وأضاف "كما أمر بنقل مديري في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق"، موضحا ان "هذه التوجيهات جاءت في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة".