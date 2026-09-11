العراق والسعودية يؤكدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور بين البلدين

وذكر بيان للخارجية ورد لـ ، ان "وزير الخارجية ، اجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ".وجرى خلال الاتصال "التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية والمملكة العربية ، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات ذات الاهتمام المشترك".كما أكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك".