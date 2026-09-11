رئيس الوزراء يستعد لزيارة فرنسا وألمانيا مطلع الأسبوع المقبل

وقال العبودي للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الزيارة ستتضمن مباحثات بشأن الملفات السياسية والأمنية والقضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.وأضاف أن يحرص خلال الجولة على فتح آفاق جديدة أمام الشركات الفرنسية والألمانية للمشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية في ، مؤكداً أن الزيارة تستهدف تحويل التفاهمات المشتركة إلى شراكات عملية ومسارات تنفيذية تحقق المصالح المتبادلة.