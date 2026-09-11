الشيباني يدعو الى الالتزام بحدود المسؤولية واحترام الأطر القانونية

وقال ، في بيان، ورد لـ ، إن “ الوعي والمسؤولية الذي وجهه إلى الجمهور الإعلامي يمثل ذروة الحكمة والاعتدال، ونحن إذ نلتزم به ونحترم مضامينه، فإننا في الوقت ذاته لن نقبل أن يتحول هذا الالتزام إلى مدعاة للتجاوز أو الاستفزاز”.وأضاف: “ندعو الجميع إلى الالتزام بحدود المسؤولية واحترام الأطر القانونية، وإلا فإن أي تجاوز أو إساءة ستواجه بحزم وقوة”.وتابع الشيباني: “هذه المرة سيكون ردنا أكبر مما تتصورون، من خلال فتح الملفات والوثائق والتوجه بها إلى القضاء وهيئة النزاهة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز أو يسيء، ولن نتردد في استخدام حقنا القانوني والقضائي كاملاً”.