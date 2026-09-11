قرار قضائي بحجب حساب باسم خشان على منصة اكس.. يثير الفتنة

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة فإن القرار جاء على خلفية إخبار بشأن قيام حسابات إلكترونية بـنشر وإعادة نشر وترويج منشورات، قالت المحكمة إنها من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتهديد الأمن العام وإثارة الفتنة.وأشارت المحكمة إلى أن تلك الأفعال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مبينة أن بعض المنشورات تتضمن محتوى وصفته بأنه “مسيء ومضلل” من شأنه الإضرار بسمعة الدولة وتأليب الرأي العام.ووفق الوثيقة، فقد أشارت المحكمة إلى حساب على منصة “إكس”، كما أوردت المواد 229 و372 و433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ضمن الإجراءات التحقيقية.وقررت المحكمة إشعار والاتصالات والجهات الفنية والأمنية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن الحسابات المشار إليها، فضلاً عن إلزام الجهة القائمة بالتحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ الأدلة الرقمية ولقطات الشاشة والمراسلات ذات الصلة، وفق الأصول القانونية المعتمدة