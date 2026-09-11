لبحث عدة ملفات وتوقيع مذكرات تفاهم.. الزيدي يزور فرنسا الاحد المقبل

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، انه "يبدأ رئيس مجلسالوزراء علي فالح ، يوم الأحد المقبل، 13 أيلول الجاري، زيارة رسمية إلى بدعوة من ".واوضح البيان: "وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين وفرنسا، وبحث سبل توسيع الشراكات في مختلف المجالات والقطاعات، في مقدمتها الطاقة والأمن".واضاف: "وسيلتقي الزيدي، يوم الاثنين المقبل، 14 أيلول، الرئيس الفرنسي ماكرون، وسيبحثان عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وتابع: "وسيترأس الجانبان جلسة المباحثات الموسعة التي سيجريها الوفدان العراقي والفرنسي، لوضع أسس لعقد شراكات جديدة بين وباريس، ومناقشة الأطر العامة للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والأمن، والطاقة، والتعليم، وغيرها، بما يسهم في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، كما سيرعيان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات عدة".