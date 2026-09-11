العراق يدين الهجمات على السعودية: لن تكون اراضينا منطلق لاستهداف الدول

وقال في بيان ورد لـ ، انه "تدين الهجمات التي استهدفت الشقيقة، وتؤكد رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها، أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين".وتثمّن الحكومة العراقية "موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها لاحتواء الموقف، وهو ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره، وعلى مواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".وفي هذا السياق، وجّه "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه"، مؤكداً أن "الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرّض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر".وتؤكد الحكومة العراقية أنها "ستواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وترسيخ احترام القانون ومبادئ حسن الجوار، وبما يحمي مصالح العراق ويعزز دوره الإيجابي في محيطه الإقليمي".ويجدد العراق التأكيد أن "أراضيه وأجواءه لن تكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن سياسته تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض الاعتداء عليها، والعمل على أن تكون علاقاته مع جواره الإقليمي جسراً للتعاون والاستقرار، لا ساحة للتوتر والصراع".