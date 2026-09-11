ياسر المالكي للمهتمين بالشأن السياسي والإعلامي والثقافي: لنكون على مستوى المسؤولية

وقال في تدوينة على منصة "إكس"، "ما تزال منطقتنا ملتهبة، والتهديدات والمخاطر تحيط بها من كل جانب، إذ إن المشاريع الجيوسياسية نشطة وفاعلة، وتستهدف إحداث تحولات استراتيجية عميقة الأثر".وأضاف أن " ، بعمقه التاريخي، وموقعه الاستراتيجي، وتنوعه الثقافي، وتأثيره الحضاري، يقع في قلب هذه المشاريع والمعادلات".وشدد على ضرورة "أن يرتقي خطابنا وتفكيرنا إلى مستوى واقعنا، وإلى مستوى ما يُراد لنا"، موجهاً تذكيراً ونداءً إلى "جميع المتصدين والمهتمين بالشأن السياسي والإعلامي والثقافي، لنكون جميعاً على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، أمام شعبنا الكريم وبلدنا العزيز".