تصريح برلماني بشأن موازنة 2027.. ستتضمن تثبيت بعض العقود

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "المناقشات مستمرة بشان موازنة 2027، حيث وضعت الحكومة برنامجا يتم تزويده بالبيانات بشكل مستمر"، مبينا ان "هناك جلسات مستمرة من مع الانفاق في الوزارات والمحافظات ومتابعة دورية من أعضاء الذين يشاركون في هذه الجلسات".وتابع ان "هناك تقدم في هذا الموضوع"، موضحا انه "بحسب تصريح وزير المالية فأن الموازنة ستكون في يوم 15 تشرين الأول".وبين انه "بحسب تصريحات ووزير المالية فستتضمن الموازنة تثبيت بعض العقود وتعيينات للثلاثة الأوائل والدرجات العليا"، لافتا الى ان "هذا الموضوع يبقى مرهونا بالوضع الأمني والاقتصادي للبلد، فاذا مضينا بزيادة كميات النفط المباعة قد يكون هناك تحقيق لذلك، اما تردت الأوضاع فكل شي قابل للتغيير".وبين ان " اقترحت ان يكون تقدير سعر برميل النفط في الموازنة بين الـ 53-56 دولارا، اما الراي الحكومي فيكون بين 60-70 دولارا".