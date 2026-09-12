تصريح برلماني بشأن الكابينة الوزارية: محاولات لاستحداث مناصب لمصالح حزبية وشخصية

وقال لـ ، ان "هناك خلافات ومصالح حزبية وشخصية بشأن الكابينة الوزارية"، مشيرا الى ان "استحداث مناصب كانت في السابق ومحاولة اعادتها يكلف الحكومة وهذا الامر غير صحيح".وأضاف ان "اكثر من نائب لرئيس الوزراء واكثر من نائب لرئيس الجمهورية يعيق تشكيل الحكومة ويعيق أداء "، موضحا ان "رئيس الوزراء لديه مستشارين ووزراء اكفاء".