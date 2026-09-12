رئيس البرلمان يدين الهجوم على السعودية ويشدد على ضرورة حصر السلاح

وقال في بيان ورد لـ ، "ندين الهجمات التي استهدفت الشقيقة"، مجددا التأكيد "أن استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن المملكة العربية الشقيقة أو أيٍّ من دول الجوار أمرٌ مرفوض ومدان، ولا ينسجم مع سياسة ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه".وأكد "أهمية الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزِّز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها، ويحول دون الزجِّ بالعراق في صراعات إقليمية"، معربا عن دعمه "الإجراءات التي اتخذتها ، وفي مقدمتها فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات المتورطة في هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ كلِّ من يثبت تورطه".وثمن "جهودها في احتواء الموقف والحفاظ على العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، بما يحفظ مصالح العراق ويجنِّب البلاد والمنطقة المزيد من التصعيد".