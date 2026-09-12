المقاومة الإسلامية في العراق تصدر بيانا بشان استهداف السعودية

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان ورد لـ ، "في الوقت الذي نبارك فيه للشعب اليمني الأبي انتصاراته الميدانية المتواصلة ضد القوات ومرتزقتها، نؤكد: أن الاتهامات الموجهة للمقاومة العراقية بشأن استهداف المنشآت الحيوية السعودية يوم الجمعة الماضي هي (شرفٌ لا ندّعيه)"، معربة عن استغرابها "من تسرّع في تبنّي هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة".وأضافت ان "تكرار سياسة إلقاء التهم وصرف الأنظار لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتغطية على الهزائم المتلاحقة التي تتكبدها القوات السعودية وأدواتها على أيدي أبناء الأباة"، مجددة "التأكيد على الموقف الثابت للمقاومة العراقية في مساندة الشعب اليمني المظلوم والمحاصر من قبل النظام السعودي منذ أكثر من عقد".وحذرت "من الانجرار خلف المخططات الصهيو-أمريكية الخبيثة التي تسعى لزجّ في أزمات لا تخدم إلا أعداءه"، معلنة "الاستعداد للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية بقصد الوقوف على الحقيقة، بدلاً من الانسياق وراء الروايات المشبوهة".