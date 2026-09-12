السوداني للسومرية: الكتل حريصة على تمرير اتفاق تشكيل الحكومة المتضمن 4 نواب للزيدي

وقال لـ ، ان " يتحمل جزءا كبيرا من تداعيات الاحداث الأمنية التي تمر في المنطقة، وخاصة في الجانب الاقتصادي الذي اثر بشكل مباشر"، مبينا ان "توقف تصدير النفط اثر على الإيرادات وعلى قدرة الحكومة باستحقاقات الموازنة ومؤسسات الدولة".وأضاف ان "الحكومة تحظى بدعم من القوى السياسية لتنفيذ برنامجها لمواجهة هذه التحديات إضافة الى تحديات مكافحة الفساد الذي يعد استحقاقا مهما مدعوما من القوى السياسية"، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة اثرت على مستوى الأداء وهدر الأموال".وذكر ان "عملية حصر السلاح استحقاق وطني وليس تنفيذ لشرط غربي"، لافتا الى ان "هذا نادى به الشعب العراقي وفي مقدمته المرجعية الدينية ووفقا لما نص عليه الدستور".وبين ان "الاطار التنسيقي اعلن عن دعم الحكومة في إجراءات حصر السلاح، حيث يجري حوارات من خلال لجنة من قادة الاطار"، مشيرا الى "اننا لم نرى رفضا من اغلب الجهات المعنية وانما اختلافا في التفاصيل والتوقيتات والوصول الى رؤية وخطة لتوقيتات زمنية".وحول تشكيل الحكومة، ذكر السوداني ان "اتفاق تشكيل الحكومة هو بوجود 4 نواب لرئيس الوزراء مع الكابينة الوزارية المعلنة"، موضحا ان "جميع الأطراف السياسية حريصة على تمرير الاتفاق".