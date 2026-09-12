رئيس الجمهورية: العراق يرفض استخدام أراضيه أو أجوائه للاعتداء على الجوار

وذكر ئاميدي في بيان، "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت الشقيقة، ونؤكد مجدداً أن لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وأن حماية سيادة العراق والحفاظ على علاقاته مع محيطه الإقليمي مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية".وأكد "دعمنا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب هذه الهجمات، ونشدد على ضرورة مواصلة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".وأتم رئيس الجمهورية بيانه بالقول: "العراق حريص على علاقاته مع المملكة العربية ومع جميع دول الجوار، وعلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالح شعوب المنطقة، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تعريض هذه العلاقات للخطر أو الإضرار بأمن العراق واستقراره".